Окупанти вдарили ракетою по Синельниківському району, з артилерії та дронами-камікадзе атакували Нікопольщину: постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Сьогодні росіяни випустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області, є "приліт". На Нікопольський район спрямували 10 дронів-камікадзе й обстрілювали з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас "приліт" в Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір'я місцевих. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Лисак, по Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора.

"Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади.

Постраждав 65-річний чоловік. Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці", - розповів він.

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