ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв’язку Міноборони РФ, після чого той припинив роботу. ФОТО

Сервер спецзв’язку Міністерства оборони Росії "ліг" після кібератаки спеціалістів Головного управління розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.

Як зазначено, 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Повідомляється, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації", - пишуть в ГУР.

За інформацією розвідки, відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору росії, зокрема - військових.

ГУР наголошує: кібероперація триває.

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