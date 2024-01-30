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Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico. ФОТО

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Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico. ФОТО
Україна може в середу отримати від Америки найновітніші реактивні снаряди GLSDB у рамках анонсованих торік постачань. Цієї бомби ще немає на озброєнні навіть у США.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Politico.

Американський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що GLSDB з радіусом ураження понад 150 кілометрів стануть "значним потенціалом для України" й забезпечать можливість завдавати ударів у глибшому тилу російських сил.

Про постачання цих керованих авіабомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якої досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені.

GLSDB – це бомба з радіусом ураження понад 150 кілометрів

GLSDB – це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.

GLSDB мають дати змогу українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    Протестуємо на свинопиких… найкраща реклама буде…
  • Vitaliy Sander
    Давайте говорити про те, що точно буде. А не те, що може, або не може. Бо щось останні дні оці качельки трошки втомили. Тут тауруси не дають, хоча про них вже 100500 було новин що ось вже ось в карман поклали. А тут новітні бомби які навіть США на озброєння ще не взяло, ага...
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