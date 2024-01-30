Пріоритетом є посилення контролю і прозорості в питаннях використання допомоги, - Умєров провів зустріч із генеральним інспектором США Сторчем. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем, провели бесіду про посилення контролю за використання безпекової допомоги і підписали спільний меморандум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Міністр зазначив: "Надзвичайно важлива зустріч з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві.

Поінформував про інституційні трансформації, що тривають в міністерстві, в тому числі щодо запровадження системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності і запобіганню корупції в сфері закупівель.

Посилення контролю і прозорості в питаннях використання безпекової допомоги, яка надається нашій державі, є пріоритетом.

Для ще більш ефективної подальшої співпраці підписали Меморандум про взаєморозуміння між Головною інспекцією Міністерства оборони України та офісом Генерального інспектора Міністерства оборони США.

Переконаний, що це сприятиме подальшому зміцненню довіри у відносинах з американською стороною".

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