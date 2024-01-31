Наслідки атаки "шахедів" на Харків: 3 людини зазнали травм. ФОТОрепортаж

Близько 22.40 30 січня росіяни вдарили "шахедами" по житлових кварталах Харкова, сталися пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС України

"Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад", - розповіли рятувальники.

За даними МВС України, ворог завдав ударів по цивільних об’єктах у двох районах Харкова.

"85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка — гостра реакція на стрес", - додали в МВС.

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