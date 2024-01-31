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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 385 230 осіб (+1090 за добу), 6310 танків, 9195 артсистем, 11757 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 385 230 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 385230 (+1090) осіб,
  • танків - 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем - 9195 (+51) од,
  • РСЗВ - 974 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16),
  • крилаті ракети - 1846 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од,
  • спеціальна техніка - 1452 (+4)

Втрати окупантів за добу

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Sergey A b3cf7edb
    Ранок починається не з кави.Слава ЗСУ.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3629 день москальсько-української війни.
    139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
    Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Олександр Томах
    Сто сорок залізяк, охреніти ! Слава ЗСУ, ❤️ слава Україні!
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