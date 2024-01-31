Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 385 230 осіб (+1090 за добу), 6310 танків, 9195 артсистем, 11757 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 385 230 російських загарбників.