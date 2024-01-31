Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 385 230 осіб (+1090 за добу), 6310 танків, 9195 артсистем, 11757 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 385 230 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 385230 (+1090) осіб,
- танків - 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 11757 (+32) од,
- артилерійських систем - 9195 (+51) од,
- РСЗВ - 974 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16),
- крилаті ракети - 1846 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од,
- спеціальна техніка - 1452 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.