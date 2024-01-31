На Київщині та у низці регіонів була тривога через загрозу балістики (оновлено)
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Зранку 31 січня у низці регіонів Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - зазначають Повітряні сили.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 8.55 карта тривог була така: