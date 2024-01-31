Ворог ударив по Покровську, 6 людей поранено, пошкоджено будинки. ФОТО
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30 січня близько 22.00 ворог вдарив по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.
Наслідки удару по Покровську
Як зазначається, станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан.
Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.