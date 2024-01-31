Доба на Донеччині: Авдіївка та Курахове під обстрілами, ракетні удари по Очеретиному та Покровську. ФОТО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, в Авдіївці загинула людина. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. Ракетного удару зазнало Очеретине. У Кураховому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і дитсадок. По Покровську росіяни випустили 2 ракети - поранено 6 людей. В Удачному пошкоджено 5 будинків.
Краматорський район
"У Лиманській громаді пошкоджено церкву у Ставках, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарча споруда і газогін", - інформують у ОВА.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 13 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.
Евакуація з регіону
Також у ОВА зазначають, що з лінії фронту евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей.