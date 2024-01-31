Експравоохоронця з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про місця розташування ЗСУ, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який діяв на Харківщині. Чоловік передавав агресору локації військової та критичної інфраструктури фронтової області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за його координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетно-артилерійські удари по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру. Тоді з його автомобіля було вилучено 3 бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Як встановило слідство, засудженим є колишній оперуповноважений місцевого підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував на посаді. Тоді його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по Бєлгородській області.

Для залучення посадовця до співпраці окупанти використали його брата з РФ – ексспівробітника російського спецпідрозділу "ОМОН".

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Серед основних завдань зрадника було виявлення місць тимчасового базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки, поліції та Національної гвардії.

Також зловмисник намагався встановлювати локації місцевих підприємств, які займаються ремонтом військової техніки українських захисників.

За отриманими координатами загарбники здійснювали прицільні удари із застосуванням далекобійної артилерії та бойової авіації. Після ворожих обстрілів він виходив на місцевість для фіксації "прильотів".

Для збору розвідданих зрадник їздив на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах та приховано фотографувати важливі об’єкти.

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Який вирок отримав

Отримані відомості передавав своєму брату з РФ, який перебуває на прямому звязку з ФСБ.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

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