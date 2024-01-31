Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначається, сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві.
Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському Міноборони. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.
Україна та США підписали Меморандум
"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - зазначив Умєров.
Міністр оборони також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.
У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.
Що передбачає Меморандум
Документ передбачає:
- обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
- проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
- створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
- проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.