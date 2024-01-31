Рашисти вдарили по селу Рясне на Харківщині: Пошкоджено цвинтар, енергомережі та сільгосппідприємство. ФОТО
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Російські окупаційні війська завдали удару по селу Рясне на Харківщині.
Про це Суспільному повідомив селищний голова Золочева Віктор Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
Об 11:00 31 січня російські окупанти вдарили з РСЗВ "Град" по селу Рясне Золочівської громади
"Попередньо, пошкоджені сім приватних будинків, господарчі споруди та складські приміщення сільгосппідприємства, місцевий цвинтар та енергомережі. Жертв немає", - заявив Коваленко.