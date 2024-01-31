Естонські волонтери передали ЗСУ автомобілі, дрони й обладнання загальною вартістю понад пів мільйона євро. ФОТОрепортаж

Конвой із 16 машин прибув із Таллінна до Києва у п’ятницю. Автомобілі, серед яких два кейс-еваки, а також 180 дронів різного типу й обладнання, призначені для українських захисників, які виконують завдання безпосередньо на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже 25-й автомобільний конвой від початку повномасштабного вторгнення. Усе почалося з ініціативи естонського підприємця, засновника Lift99 і Pipedrive, Рагнара Сасса, який об’єднав довкола ідеї придбання машин для українських збройних сил своїх друзів та бізнес-партнерів із різних країн світу. Ініціативу назвали "Конвой свободи". І вже 24 березня 2022 року перші 14 авто приїхали в Україну. Невдовзі з’явилася 69 сніффінг бригада, до якої входять члени стартап спільноти LIFT99, громадяни Естонії та України. Вона є частиною глобальної інтернет-спільноти NAFO (North Atlantic Fella Organization), яка бореться з російською пропагандою і дезінформацією, а також збирає гроші на підтримку української армії.

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Техніка, яку естонські волонтери передали бійцям на передовій.

До збору коштів на 25-й конвой, який є наразі найбільшим за час існування ініціативи, долучилися 10 тисяч донорів із 70 країн світу. Завдяки цьому вдалося зібрати понад пів мільйона доларів та закупити самі автомобілі, дрони й інше необхідне обладнання.

"Ми розуміємо, що допомога Україні – це не спринтерський забіг, а тривалий марафон. Однак з такими чудовими людьми та спільнотою NAFO Україна точно переможе", – зазначає організатор Рагнар Сасс.

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