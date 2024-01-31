Близько 10 млн грн зібрали для прикордонників на благодійному аукціоні в Луцьку: Гроші підуть на укріплення кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж
Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
Лоти, яких близько 30-ти, - військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. Відтак вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
На аукціон представили близько 30-и лотів – військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Організатори події - Волинська ОВА та її очільник Юрій Погуляйко, благодійний фонд "Волинь - 2014", ГО "Агенція міжнародної співпраці" та обласна рада.