Близько 10 млн грн зібрали для прикордонників на благодійному аукціоні в Луцьку: Гроші підуть на укріплення кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

У Луцьку провели благодійний аукціон для збору коштів українським прикордонникам. Загалом вдалося зібрати близько 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.

Лоти, яких близько 30-ти, - військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. Відтак вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.

На аукціон представили близько 30-и лотів – військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.

Організатори події - Волинська ОВА та її очільник Юрій Погуляйко, благодійний фонд "Волинь - 2014", ГО "Агенція міжнародної співпраці" та обласна рада.

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