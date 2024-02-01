Доба на Харківщині: КАБи по лікарні у Великому Бурлуку, атака "шахедів" на Харків, обстріли майже 20 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО", - йдеться в повідомленні.
По с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.
Двома КАБами окупанти вдарили по центральній районній лікарні смт Великий Бурлук о 21.56.
"Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", - зазначив Синєгубов.
Протягом 31 січня окупанти обстріляли Великий Бурлук, с. Рясне та с. Вільча. У Великому Бурлуку пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано не експлуатоване складське приміщення. У Рясному пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі. У с. Вільча пошкоджено приватний будинок.