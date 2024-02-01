Макрон та Мелоні поговорили з Орбаном напередодні рішення про кошти ЄС для України. ФОТО

Перед самітом Євросоюзу, на якому обговорюватимуть виділення коштів на підтримку України, з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном провели бесіду лідери Франції та Італії Емманюель Макрон та Джорджа Мелоні.

Про це розповів керівник пресслужби угорського прем’єра Берталан Хаваші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Орбан провів переговори з італійським і французьким лідерами в рамках підготовки до саміту ЄС у четвер, головне питання якого - схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

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У фейсбуці він оприлюднив фото з Мелоні з підписом "Дискусія з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні напередодні саміту ЄС".

Мелоні зустрілася з Орбаном напередодні обговорення виділення Україні 50 млрд допомоги від ЄС

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Про зустріч з французьким президентом Орбан у своїх соцмережах не повідомляв.

Орбан перебуває у Брюсселі напередодні саміту, де має вирішитись питання щодо чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.