Затримано інформаторку РФ, яка збирала розвіддані про дислокацію ЗСУ у районі Бахмута та переписувалася з очільником "Народної ради ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Як зазначається, за вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.
Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.
За наявними даними, розвідвідомості потрібні були російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.
Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої "Народної ради ДНР" Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.
Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.
Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки та затримали її у власному помешканні.
За даними слідства, затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.
Фігурантка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.