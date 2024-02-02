Чеські військові навчили вже майже тисячу бійців ЗСУ. Вишкіл проводять у Польщі. ФОТОрепортаж

Спеціалізовані мобільні групи чеських інженерів, хіміків, медиків і снайперів минулого року навчили майже тисячу українських військових у Польщі.

Про це повідомили в Міноборони Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Інтенсивне навчання однієї зміни зазвичай тривало п'ять тижнів.

Підготовка снайперів була зосереджена на базовій теорії від розрахунку відстані, балістичної кривої, зброєзнавства до фактичної стрільби з наявної зброї, яку надавало польське військо. Підготовка включала також усі супутні завдання снайпера після отримання завдання, такі як планування руху, прихований перехід на позицію, спостереження за оточенням і остаточне повернення до підрозділу.

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Теорія інженерної підготовки супроводжувалася вправами з моделями, відпрацюванням боєприпасів і зарядів. Щотижня проходили також стрільби, під час яких українські бійці могли випробувати практично всі свої навички.

Медико-хімічна підготовка проходила тижневими блоками за стандартом армій НАТО в рамках навчання TCCC/CLS (Tactical Combat Causalty Care/Combat Life Saver). Інструктори зосередили практику на наданні першої медичної допомоги безпосередньо в польових умовах з акцентом на лікуванні вогнепальних поранень та порятунку життів. Навчання проходили і вночі, коли моделювалися стресові умови для українських військових, такі як стрілянина, гучний шум чи дим. Також відпрацьовувалися ситуації, коли постраждалих більше, ніж медиків (MASCAL) або бракує медичного майна.

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Чеські хіміки були включені до складу польської групи, яка спеціалізується на лікуванні людей, уражених зброєю масового знищення (ЗМУ). Чехи відповідали за сфери, які безпосередньо стосуються ХБРЯ проблем (дезактивація, використання засобів виявлення та засобів індивідуального захисту). Лікування людей, уражених зброєю масового знищення, було відповідальністю поляків.

Для навчання були направлені бійці українського механізованого і піхотного батальйонів.

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Місія під прапором EUMAM продовжуватиметься і цього року, замість 55 чеських інструкторів до процесу будуть залучені 70. Чеські військовослужбовці інженерно-медичної мобільної групи та снайперської групи днями вже вирушили на перші навчальні походи. Також наприкінці січня відбула мобільна бригада хіміків.



















