Під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ліквідовано російського генерал-лейтенанта Татаренка, - росЗМІ. ФОТО

Під час удару ЗСУ по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму 31 січня ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та ще 10 окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Також зазначається, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

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Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла, що "прихисток" у Криму 31 січня знайшли 5 ракет.

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