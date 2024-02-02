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За добу росіяни обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Донеччини, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

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На Донеччині від обстрілів з боку російських військ 1 лютого поранення зазнала жителька Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Авдіївці поранено людину. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків", - йдеться в повідомленні.

Росіяни минулої доби вкотре обстріляли Краматорський район.У Лиманській громаді пошкоджено амбулаторію в Зарічному, зруйновано будинок в Іванівці. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Також завдали ударів по Бахмутському району.  У Переїзному Званівської громади 1 будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.

 З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини.

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