Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: одна людина зазнала поранення. ФОТОрепортаж

1 лютого росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Під вогнем опинилися п’ять населених пунктів: Нікополь, Марганець, села Мирівської, Покровської сільської та Марганецької громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"Внаслідок обстрілів поранення отримав 37-річний мешканець одного із сіл Покровської сільської громади. Чоловіка госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також у Нікольському районі російськими обстрілами пошкоджено агропідприємство, понад десяток приватних будинків, господарські споруди, гаражі, автівки та лінії електропередач.

"Снарядами окупанта пробило стіни та дах, понівечило фасади та фронтони, повибивало віконне скло, посікло паркани навколо будівель", - додали у поліції.











