Росіяни вдарили з авіації по Херсону: Поранено жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Російські окупанти вдарили по Херсону з авіації, внаслідок чого дістала поранення жінка.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.
Внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.