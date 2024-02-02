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Росіяни вдарили з авіації по Херсону: Поранено жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські окупанти вдарили по Херсону з авіації, внаслідок чого дістала поранення жінка.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.



Внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.  Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону

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