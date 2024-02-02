Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади Жолі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Канаді та всьому канадському народу за потужну підтримку й допомогу Україні під час війни.

"Ми високо цінуємо особливе ставлення Канади, її потужну фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Україні з перших днів агресії. Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні Сили для ефективної боротьби з агресором", - наголосив президент.

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Зеленський поінформував про заходи з реалізації Формули миру та підготовки й проведення Глобального саміту миру. Окремо він подякував за лідерську роль Канади в роботі Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, засідання якої відбудеться сьогодні в Києві.

"Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину", - зазначив глава держави.

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За його словами, участь Жолі в сьогоднішньому засіданні Міжнародної коаліції в Києві засвідчує потужну роль Канади в процесі повернення українських дітей.

Під час зустрічі сторони також обговорили підготовку двостороннього документа з Канадою про безпекові гарантії Україні, щоб укласти його вже невдовзі.

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Також було скоординовано кроки щодо подальшого діалогу між двома державами на найвищому рівні та в межах міжнародних організацій.





