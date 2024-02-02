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У Великій Британії купують для воїнів ЗСУ партію з 54 вантажівок DAF. ФОТОрепортаж

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Петро Порошенко побував на військових складах у Великій Британії. Як повідомив п’ятий Президент, знайдена ще одна велика партія вантажівок DAF, які вже добре знають у ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знаходимося у Великій Британії і відвідуємо декілька локацій від Бірмінгема до Манчестера для того, щоб забезпечити нові закупівлі техніки, комплектуючих для Збройних Сил України. Ви знаєте, що наша команда разом зі "Справою громад" уже забезпечила фронту більше двохсот дуже добре відомих DAF Leyland, які воюють на фронтах України", – нагадав Петро Порошенко.

Петро Порошенко у Британії купує вантажівки DAF для ЗСУ

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"Сьогодні я тут для того, щоб встигнути перехопити – бо партія в 50 DAFів мала йти в Гаяну, вона вже отримала пропозицію. Ми проводимо переговори, я думаю що вони будуть успішними, щоб протягом 24 годин законтрактувати всю партію. І продовжувати забезпечувати цими надійними, простими, дуже добрими машинами Збройні Сили України", – пояснює Порошенко.

Вантажівки DAF

"Побажайте нам удачі. Я думаю, все, що ви бачите за моєю спиною – тут їх зараз 54 – нам вдасться закупити, вдасться оформити ліцензії і швидко переправити в Україну. Ми тут для того, що Збройні Сили були сильнішими", – наголосив Порошенко.

Вантажівки DAF

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Автомобілі також можуть обладнуватись кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Вантажівки DAF

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Вантажівки DAF

Автівкам перед відправкою у війська роблять повне техобслуговування. На їхній базі також виготовяють пересувні авторемонтні майстерні, пункти управління БПЛА "Poseidon" та платформи для зенітних установок-антишахедів.

Вантажівки DAF

Загалом від початку вторгнення Петро Порошенко витратив на допомогу ЗСУ 3 млрд 700 млн грн власних коштів. Разом з волонтерами ГО "Справа Громад", які акумулюють донати небайдужих українців, на техніку та спорядження для армії спрямували понад 4 млрд 300 млн грн.

Топ коментарі

  • Луиза Пивдень
    Ой Петро , пидписуй дай Боже цей контракт ,та їдь до України ,бо ця🤡 зеленська паскуда , поки ти у відрядженні , глюк піймав, геть загублений неадекват , ЗСУ погрожує...люди підут на Банкову і 🤡 буде фсьоооо
  • саша паламарчук
    Повага Порошенку.
  • ПП Уксусов
    Ще й під носом у британців...
    Це вищий пілотаж...
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