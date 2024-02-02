Зеленський обговороив з головою ОБСЄ Боргом питання депортації українських дітей Росією. ФОТОрепортаж

Відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Під час зустрічі співрозмовник торкнулись питання депортації українських дітей росіянами.

Як інфрмує Цензор.НЕТ із про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", - наголосив він.

В свою чергу, діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Президент окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

"Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", - додав Зеленський.

Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

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