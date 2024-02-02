Зеленський обговороив з головою ОБСЄ Боргом питання депортації українських дітей Росією. ФОТОрепортаж
Як інфрмує Цензор.НЕТ із про це повідомили на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.
"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", - наголосив він.
В свою чергу, діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.
Президент окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.
"Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", - додав Зеленський.
Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.