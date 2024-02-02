Антикорупційний суд відпустив відстороненого керівника закупівельного департаменту Міноборони Нахкура під особисте зобов’язання. ФОТО

Слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це йдеться у повідомленнях ВАКС та Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 2 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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На підозрюваного суд також поклав низку обов'язків:

не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці", - повідомили у ВАКС.

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"Рішення про застосування запобіжного заходу свідчить про обґрунтованість підозри.



Водночас слідча суддя відмовила у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.



Про мотиви рішення стане відомо після оголошення повного тексту ухвали, яке призначене на 7 лютого.



Тоомас Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.



За версією слідства, чиновники Міноборони наперед розуміли, що мінометні постріли поставлено не буде і в Міноборони ніхто не перевіряв, яким чином міни мають доставити з Хорватії до України.

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Саме Нахкур як начальник відповідного управління Міноборони відповідав за обґрунтованість умов контракт.



За словами прокурора, посадовець не перевірив належним чином усі документи, не відстежив порядок поставлення мін, не перевірив належним чином постачальника, незважаючи на численні порушення законодавства і контракту, завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн. Передоплата становила 97% від суми контракту.



У травні 2023 року вдалося ініціювати арешт лише 818 млн грн, інші кошти вивели на рахунки іноземних компаній, однак жодної зі 100 тисяч мін ніхто так і не поставив.



Захист наполягає, що Нахкур був лише начальником одного із управлінь у складі Міністерства та в межах своєї компетенції погоджував ті чи інші речі.



Окрім нього, свої погодження надали більше десяти інших осіб. За версією захисту, це була звичайна господарська діяльність і підозра персонально Нахкуру необґрунтована.



Додамо, що сьогодні стало відомо про те, що міністр Рустем Умєров відсторонив Нахкура від виконання службових обов’язків", - розповіли у ЦПК.







