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Кримський восьминіг, броня для Європи, вибори путіна-2024. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Усі раді цій зустрічі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника

Фотожаба

Нова моделька до колекції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищений російський катер "Ивановец" мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів, - ВМС

Фотожаба

Продовжуємо...

Фотожаба

Дещо змінилося

Фотожаба

Кримський восьминіг "Бавовна"

Фотожаба

Важка праця...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили організаторів вечірок із груповим сексом: агенту поліції довелося здійснити "оперативну закупівлю" та їздити у сауну

Фотожаба

Ось воно що...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

Фотожаба

Тим часом ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла

Фотожаба

Звичайний день...

Фотожаба

Сьогодення на росії

Фотожаба

Броня

Фотожаба

Скоро впаде...

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Шойгу, где Герасимов?

Фотожаба

Риба гниє з голови

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