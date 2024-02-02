Кримський восьминіг, броня для Європи, вибори путіна-2024. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Усі раді цій зустрічі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника
Нова моделька до колекції
Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищений російський катер "Ивановец" мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів, - ВМС
Продовжуємо...
Дещо змінилося
Кримський восьминіг "Бавовна"
Важка праця...
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили організаторів вечірок із груповим сексом: агенту поліції довелося здійснити "оперативну закупівлю" та їздити у сауну
Ось воно що...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times
Тим часом ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла
Звичайний день...
Сьогодення на росії
Броня
Скоро впаде...
Шойгу, где Герасимов?
Риба гниє з голови
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