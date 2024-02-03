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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 387940 (+880) осіб,
  • танків - 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11805 (+13) од,
  • артилерійських систем - 9300 (+26) од,
  • РСЗВ - 979 (+1) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15),
  • крилаті ракети - 1847 (+0),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од,
  • спеціальна техніка -1473 (+3)

Втрати армії РФ

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3632 день москальсько-української війни.
    89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
    Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
    Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Я ОДЕССИТ
    всего 12к осталось до очередного юбилея
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