Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 940 російських загарбників.