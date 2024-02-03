Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 387940 (+880) осіб,
- танків - 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 11805 (+13) од,
- артилерійських систем - 9300 (+26) од,
- РСЗВ - 979 (+1) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15),
- крилаті ракети - 1847 (+0),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од,
- спеціальна техніка -1473 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.