Рашисти вдарили ФАБами-500 по цивільній інфраструктурі у Куп’янську. ФОТО
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Сьогодні, 3 лютого, близько 6:00 окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі м. Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо, рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції.
Інформація про постраждалих у Куп'янську не надходила.
"Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, іншу цивільну нежитлову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Триває ліквідація наслідків.