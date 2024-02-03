Наслідки ударів РФ по цивільній інфраструктурі Сумщини: пошкоджено дитсадок та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

За минулу добу зафіксовано 34 обстріли 25 населених пунктів Сумської області з території РФ. Загалом нараховано 125 ударів.

Про це повідомляє поліція Cумської області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вів вогонь з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, гелікоптерів та БПЛА по цивільній інфраструктурі.



В результаті завданих ударів пошкоджено дитячий садок, одне приватне домоволодіння, господарська будівля приватного підприємства", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, минулося без жертв серед цивільного населення.







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