Наслідки ударів РФ по цивільній інфраструктурі Сумщини: пошкоджено дитсадок та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж
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За минулу добу зафіксовано 34 обстріли 25 населених пунктів Сумської області з території РФ. Загалом нараховано 125 ударів.
Про це повідомляє поліція Cумської області, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вів вогонь з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, гелікоптерів та БПЛА по цивільній інфраструктурі.
В результаті завданих ударів пошкоджено дитячий садок, одне приватне домоволодіння, господарська будівля приватного підприємства", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, минулося без жертв серед цивільного населення.