Ідентифіковано двох дітей, які загинули внаслідок удару РФ по Покровському району 6 січня. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Донецької області.
Як зазначається, слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару Росії в Покровську та селі Рівне.
Так, вдалося встановити ще двох загиблих:
- у Рівному – 7-річного хлопчика;
- у Покровську – 14-річного хлопця.
"Нагадаємо, жертвами ворожої атаки тоді стали 11 людей, з них 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 убитих.
Залишається встановити ще 2 загиблих дітей – хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває", - додали в поліції.
Обстріл Покровська 6 січня
Так, 6 січня окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.
Поліція ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та с. Рівне Донецької області: чотирьох загиблих у с. Рівне - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю; трьох - у Покровську - 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.