Доба на Донеччині: в Авдіївці поранено людину, у Торецьку пошкоджено об’єкт інфраструктури. Зранку росіяни зі "Смерчів" обстріляли Новогродівку. ФОТОрепортаж
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Упродовж доби під ударами окупантів перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. Зранку росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку.
Краматорський район. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем Сіверськ — без руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.