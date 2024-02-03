Доба на Донеччині: в Авдіївці поранено людину, у Торецьку пошкоджено об’єкт інфраструктури. Зранку росіяни зі "Смерчів" обстріляли Новогродівку. ФОТОрепортаж

Упродовж доби під ударами окупантів перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. Зранку росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку.



Краматорський район. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем Сіверськ — без руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.





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