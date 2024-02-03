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На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський

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Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних сил. 

За словами Сирського, оперативна обстановка на Куп’янському напрямку залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

Олександр Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.

"З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

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Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку

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Як визначив генерал-полковник Олександр Сирський, головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.
Слава Україні!

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Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Так у нас унтер-пришибєєв на посаді Верховного!
  • Ютубо Хейтер
    Броня без плит, висить хєр знамо як, тому ще не підогнаний. Рожки не споряджені. Навіть пістолетний порожній.
    Проте весь в Карінтії...
    Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Якось по-дебільному зроблена фотосесія. Чуваки навколо сирка - без броніків і без розгрузок, а цей аж з троьома магазинами до калаша + ще якась куєта на ньому. Він що з боєм проривався у цей штаб? Чи знову гримери нанесли занадто дохєра "гриму"?
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