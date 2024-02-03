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Ракетний удар РФ по Полтавщині: пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю знищено. ФОТО

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Напередодні війська РФ ударили по Полтавщині, пошкоджено заповнене зерносховище.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", - йдеться у повідомленні.

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Пошкоджене зерносховище на Полтавщині

Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Потвори, які знищують Богом даний хліб - будуть в майбутньому голодати.
  • Vladyslav Novikov
    Очередное африканское племя может сердечно поблагодарить президента рф за голодную зиму 2024\2025.
  • govtva
    И это те которые в начале девяностых на коленях вымаливали жратву и давились ножками Буша.
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