Ракетний удар РФ по Полтавщині: пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю знищено. ФОТО
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Напередодні війська РФ ударили по Полтавщині, пошкоджено заповнене зерносховище.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", - йдеться у повідомленні.
Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.