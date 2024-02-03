Під час обстрілу окупантами Херсонської тергромади пошкоджено газопровід. ВІДЕО+ФОТО
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Внаслідок ранкових ворожих атак на Херсонську міську територіальну громаду у кількох місцях було пошкоджено газопровід. Наразі аварію ліквідовано.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Невідкладно вжиті заходи дозволили оперативно ліквідувати аварії і подати газ споживачам. Наразі газопостачання на території Херсонської громади повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.