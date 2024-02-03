Під час обстрілу окупантами Херсонської тергромади пошкоджено газопровід. ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок ранкових ворожих атак на Херсонську міську територіальну громаду у кількох місцях було пошкоджено газопровід. Наразі аварію ліквідовано.