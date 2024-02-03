Авіаудар РФ по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти та дитсадок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уранці російські військові скинули на Куп’янськ на Харківщині авіабомби, за попередніми даними, ФАБ-500 та ФАБ-250.