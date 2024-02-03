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Авіаудар РФ по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти та дитсадок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Уранці російські військові скинули на Куп’янськ на Харківщині авіабомби, за попередніми даними, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"3 лютого близько 6:00 ворог здійснив прицільний авіаудар по житлових секторах м. Купʼянськ. Попередньо, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську

Також читайте: Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, ворог бив із артилерії та завдавав авіаударів

Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську

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