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У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі. З’ясовується, чи ліквідовано окупанта, - ГУР. ФОТО

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У російському місті Енгельсі стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стєгачова Олега Сергійовича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Що відомо про воєнного злочинця

Зазначений пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до завдавання  ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

Внаслідок атаки Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття БПЛА у Саратовській області. РосЗМІ пишуть, що дрони впали на територію аеродрому "Енгельс 2"

Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов

Топ коментарі

  • Inna vid
    Царствия тебе подземного, русская свинья.
  • Прощай немытая раССея
    Краще, щоб залишився живим, але інвалідом в памперсі - кожень день буде нагадувати сусідам та минулим підлеглим, яка доля може спіткати вбивцю цивільних...
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
    О Уже
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