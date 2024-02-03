Росіяни вдарили по Нікопольщині - потрощено три десятки будинків, втрат немає, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак оприлюднив інформацію про удари росіян по території області протягом 3 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив керівник Дніпрпетровської ОВА Сергія Лисака.
У повідомленні зазначається: "Понад три десятки потрощених приватних будинків. 9 – господарських споруд. Понівечені газогони та лінії електропередач.
Такі наслідки російського терору Нікопольщини за сьогодні.
Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада.
Люди вціліли".