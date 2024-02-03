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Митники запобігли вивезенню з країни цінних археологічних предметів. ФОТО

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Чернівецькі митники запобігли вивезенню за межі України колекції цінних археологічних предметів у кількості 124 предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДМСУ. 

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.  

Однак під час здійснення митного контролю митники у взаємодії із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області виявили предмети археології - елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України.

 Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного колексу України та направили повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, до правоохоронного органу. Виявлені предмети археології у кількості 124 шт. вилучено".

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Контрабанда археології

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Топ коментарі

  • govtva
    Обычные находки,ничего раритетного.Лучше бы так ловили тех кто громадные запасники музеев ограбил пользуясь своим служебным положением.
  • Дмитрий Питалов d7355999
    Ціна цим "раритетам" 100 баксів в базарний день... Мужик накопав, цим зараз люди виживають... Ото пАбєда! Вловили контрабандіста! А під шумок десяток фур без оформлення пролетіло...
  • RustIck
    А государство в Украине - это кто? ЧИНУШИ и служивые палканы, а не СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СОБСТВЕННИКИ, поэтому такие вот и идиотские законы.
    Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
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