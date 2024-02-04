Відновлено енергопостачання на Дніпропетровщині, тривають роботи на магістральних і розподільчих мережах, - "Укренерго". ФОТО

Енергетики повертають енергопостачання споживачам на Дніпропетровщині. В ніч на 3 лютого його перервала атака російських дронів по високовольтних енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні. Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергопостачання вже відновлено.

"Енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак, навіть в конкретному енерговузлі, завдяки підготовці до всіх можливих сценаріїв влітку. Фактично, це були перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону, який ми пройшли на дві третини", - зазначають в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину: пошкоджено підстанцію "Укренерго" та дві високовольтні лінії

У компанії наголошують, що вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. У Кривому Розі запроваджували графіки аварійних відключень після атаки.

На Півдні минулося без влучань.