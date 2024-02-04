22-річний сержант Павло Шевчук, мужні дії якого відзначав Зеленський, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сержант Павло Шевчук загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання неподалік села Побєда Донецької області. Йому було 22.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Що відомо про загиблого Героя

Павло народився на Рівненщині, згодом змінив місце проживання на Житомир. У 2018 році закінчив Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури. З початком повномасштабного вторгнення підписав контракт з прикордонним відомством. Службу проходив у прикордонній комендатурі швидкого реагування - бойовому підрозділі прикордонного загону.

З квітня по липень 2023 року прикордонник виконував бойові завдання на території Харківської та Луганської областей. Обороняв позиції в районі н.п. Нововодяне, Ковалівка, Райгородка та Кармазинівка.

У листопаді 2023 року боєць вдруге вибув у ротацію на схід, а саме - на Донеччину, Авдіївський напрямок.

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Подвиг Героя

16 січня 2024 року сержант Шевчук перебував на вогневій позиції в складі протитанкового розрахунку. Окупанти розпочали артобстріл позицій Сил оборони для проведення своїх штурмових дій. Від старшого на позиції Павлу Шевчуку надійшла інформація про появу на горизонті ворожого танка. Прикордонник без вагань вибіг з укриття та попрямував на вогневу позицію. Попри безперервний шквальний обстріл військовослужбовець засік танк противника та здійснив пуск ракети з протитанкового комплексу. Ракета влучила чітко в ціль та знищила техніку. Спробу штурмових дій противника було зупинено, всі позиції Сил оборони - збережено.

Мужні дії прикордонника відзначив Президент України в одному зі звернень: "Іще Марʼїнський напрямок - прикордонна комендатура швидкого реагування Житомирського загону: дякую всім Вам, наші воїни, за влучність та знищення російської техніки. А особливо я відзначу сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка - просто молодці, хлопці!"

За мужність і героїзм, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі сержанта Шевчука Павла Володимировича було представлено до державної нагороди.













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