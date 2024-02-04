Доба на Таврійському напрямку: відбулося понад 40 боєзіткнень, ворог втратив 332 особи та 24 одиниці техніки

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 332 особи та 24 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистеми, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти ворога", - інформує Тарнавський.

Нейтралізовано або знищено 170 БпЛА різних типів.

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