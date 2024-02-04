Окупанти минулої доби 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина дістала поранення у Максимільянівці. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому. У Покровську пошкоджено підприємство.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки і промислова будівля. У Торецькій громаді обстріляне Північне, у Соледарській — Роздолівка, Никифорівка та околиці Васюківки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці", - йдеться в повідомленні.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 56 осіб, у тому числі 22 дитини.