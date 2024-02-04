Окупанти минулої доби 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина дістала поранення у Максимільянівці. ФОТО

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донецької області. За минулу добу під ворожим вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому. У Покровську пошкоджено підприємство.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки і промислова будівля. У Торецькій громаді обстріляне Північне, у Соледарській — Роздолівка, Никифорівка та околиці Васюківки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці", - йдеться в повідомленні.





Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 56 осіб, у тому числі 22 дитини.

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