Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

За минулу добу російська армія здійснила 37 обстрілів Херсонщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, армія РФ випустила понад 90 снарядів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації, БпЛА.

Продовжуються й підступні ворожі атаки Херсону. Артилерійський снаряд влучив у газопровід, також пошкоджено водогін, приватні та багатоповерхові будинки. На місцях російських атак працювали поліцейські, рятувальники, аварійні служби.

Читайте: Окупанти минулої доби 37 разів обстріляли Херсонщину, на Миколаївщині завдали ударів по двох громадах та Очакову









