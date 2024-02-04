У боях за Україну загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. ФОТОрепортаж

На війні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен Книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

"Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирських іграх", - йдеться в повідомленні.



Що відомо про Олександра Білоконя

Уродженець Білої Церкви Олександр Білоконь ще у 2017 році в центрі Одеси встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. Тоді 26-річний Олександр працював у цирку "Кобзов" та був інвалідом третьої групи. Чоловікові вдалося зрушити з місця і протягнути на 47 см вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни — вага вантажівки, решта ваги — люди.

У 2020 році Олександр Білоконь став майстром спорту по богатирських іграх. У цьому ж році на змаганнях за титул "Найсильнішої людини України-2020", у 95-й ваговій категорії спортсмен посів перше місце в фіналі.

У 2021 році в Білій Церкві на стадіоні "Трудові резерви" відбувся "Фінал першої ліги стронгмену – 2021", де сім найсильніших чоловіків з усієї України змагалися у заключному змаганні сезону. Саме Олександр тоді встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

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