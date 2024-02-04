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У боях за Україну загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. ФОТОрепортаж

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На війні загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен Книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

"Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирських іграх", - йдеться в повідомленні.

Олександр Білоконь
Що відомо про Олександра Білоконя

Уродженець Білої Церкви Олександр Білоконь ще у 2017 році в центрі Одеси встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. Тоді 26-річний Олександр працював у цирку "Кобзов" та був інвалідом третьої групи. Чоловікові вдалося зрушити з місця і протягнути на 47 см вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни — вага вантажівки, решта ваги — люди.

У 2020 році Олександр Білоконь став майстром спорту по богатирських іграх. У цьому ж році на змаганнях за титул "Найсильнішої людини України-2020", у 95-й ваговій категорії спортсмен посів перше місце в фіналі.

У 2021 році в Білій Церкві на стадіоні "Трудові резерви" відбувся "Фінал першої ліги стронгмену – 2021", де сім найсильніших чоловіків з усієї України змагалися у заключному змаганні сезону. Саме Олександр тоді встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

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Олександр Білоконь
Олександр Білоконь
Олександр Білоконь

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    Московити це пси. Мерзость якій ніколи в історії не треба хліба подати якщо будуть вмирати з голоду. І їхні діти теж і 2 місячні. Чому ? - бо проти нас воююті ті хто той СССР і в очі не бачив і кому ми рятували життя в 90-ті від голодної смерті
  • Oleh Syvenkyy
    Вічна память Герою.Цю інфомацію розсилати керівникам спортивних організацій світу,які хочуть допустити мордор до змагань.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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