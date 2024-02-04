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Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон на Сумщині. Бій тривав 1,5 години, диверсантів відкинуто, - Наєв. ФОТО

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На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України.

Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

"Зазнавши втрат, ДРГ змінила тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - зазначив Наєв.

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Бій з диверсантами
Бій з диверсантами
Бій з диверсантами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині, - Держприкордонслужба

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    І де той мільйон дронів?було хоча б 10 і одні б лапті залишились. Але незламний маразмзвон - наше все
  • Чому б не робити те ж саме на території кацапії? Захватувати населені пункти, на місті "денаціфіковувати" потенційних мобиків та чиновників, самок кацапів гнати, все спалити, інфраструктуру знищити. Якщо шо - це не ми. У х/йла це ж працює?
    Scorched Earth на 100 км від нашого кордону + мільони біженців у мааскві можуть багато чого змінити.
    І не треба про "ми не такі". Якщо дотримуватись лицарських звичаїв при війні з канібалами, не те що перемогти, вижити не так багато шансів.
  • Grigoriy1959
    Тут не до лицарства ! Немає у нас достатньо засобів та сил. Я теж гадав, що мінометні обстріли можна припинити кількома ФПВ-дронами, і закликав до створення підрозділу на кордоні. Проте тиша, а значить - нічого немає. Або ... бажання
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