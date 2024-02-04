Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон на Сумщині. Бій тривав 1,5 години, диверсантів відкинуто, - Наєв. ФОТО

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України.

Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

"Зазнавши втрат, ДРГ змінила тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - зазначив Наєв.

Також читайте: Найактивніший напрямок для російських ДРГ - Сумська область, - ДПСУ







Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині, - Держприкордонслужба