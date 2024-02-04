Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
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Протягом 3 лютого росіяни з важкої артилерії та дронів-камікадзе обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Внаслідок обстрілів у Нікополі та Мирівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків, господарські споруди, паркани та металеві огорожі, труби газопостачання та лінії електропостачання.
Від ворожих снарядів в будівлях зруйновано дах та стелю, вивалилися стіни, побито фасади, вилетіло віконне скло, понівечено вхідні двері та майно жителів потрощених домівок.