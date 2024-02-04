Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Протягом 3 лютого росіяни з важкої артилерії та дронів-камікадзе обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів у Нікополі та Мирівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків, господарські споруди, паркани та металеві огорожі, труби газопостачання та лінії електропостачання.

Від ворожих снарядів в будівлях зруйновано дах та стелю, вивалилися стіни, побито фасади, вилетіло віконне скло, понівечено вхідні двері та майно жителів потрощених домівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Нікопольщині - потрощено три десятки будинків, втрат немає, - ОВА. ФОТОрепортаж







