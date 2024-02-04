Наслідки ворожого обстрілу Торецька. ФОТО

Розпочато розслідування за фактом обстрілу окупантами Торецька Донецької області. Ворог атакував житловий сектор міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 лютого 2024 року, близько 13:00, російська армія обстріляла житловий сектор у м. Торецьку.







Нагадується, що внаслідок атаки окупантів, ймовірно, з використанням артилерії, на одній з вулиць загинув 58-річний житель.

Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу - у них діагностовані осколкові поранення кінцівок.

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На даний час потерпілим надається кваліфікована медична допомога. Також уламками засобів ураження пошкоджено декілька прилеглих будівель.

Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.