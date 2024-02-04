Кінологи ДСНС пройшли 3-тижневий курс навчання у Франції. ФОТОрепортаж
1 7083
У Франції завершився 3-тижневий навчальний курс кінологів ДСНС України.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у фінальний день інтенсивних навчань відбулася почесна церемонія вручення сертифікатів.
Також надзвичайники ДСНС отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа, спеціалізований автомобіль з причепом та засоби малої механізації.
"Така цільова гуманітарна допомога дає змогу кінологічному відділенню автономно проводити пошуково – рятувальні роботи", - наголосили в ДСНС.