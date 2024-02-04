Росіяни двічі вдарили з артилерії по Нікополю: пошкоджено адмінбудівлю, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 4 лютого під обстрілами російських військ перебували Нікополь та Новомосковський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію.



Ворожим залізяччям зруйновано господарську споруду. Ще 5 – пошкоджено. Зачепило й адмінбудівлю. Також у місті понівечені 9 приватних осель, авто та лінія електропередач. На щастя, вціліли люди.



Гучно було і у Новомосковському районі. Втім, все минулося", - йдеться в повідомленні.

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